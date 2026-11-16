Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiye kararı verilen yatırım fonlarının portföylerindeki payların halka açık şirketler tarafından geri alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların ilgili halka açık şirketlere geri alım yoluyla satılmasına ilişkin basın açıklaması yayımladı.

Kurul, bazı basın yayın organlarında söz konusu işlemlerin niteliği ve amacına ilişkin eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiğini belirtti.

SPK açıklamasında, tasfiye kapsamındaki fonların portföylerindeki payların, miktarları ve piyasanın likidite koşulları dikkate alınmadan doğrudan borsada satışa çıkarılmasının satış baskısı oluşturabileceği ifade edildi.

Böyle bir durumun pay fiyatlarını olumsuz etkileyebileceği ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine neden olabileceği kaydedildi.

Kurul, bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, fon portföylerindeki payların borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili halka açık şirketlere satılmasına imkan tanındığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu uygulamayla piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

SPK, fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülmesiyle fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

