Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette İncirli’ye, Lefkoşa milletvekilleri ve adaylar eşlik etti. İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede, ülkenin savunması ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, güvenlik alanında görev yapan kamu çalışanlarının özlük haklarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Partiden verilen bilgiye göre, görüşmede, dernek temsilcileri tarafından Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin tarihçesi ve bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Dernek temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlendiği ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu ve yöneltilen sorular yanıtlandı. Ayrıca görüşmede CTP’nin yeni döneme ilişkin vizyonu ile hedefleri de paylaşıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede, ülkenin savunması ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, güvenlik alanında görev yapan kamu çalışanlarının özlük haklarına büyük önem verdiklerini belirtti. Görevdeki güvenlik personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için geçmişte önemli mücadeleler verdiklerini ve sonuç aldıklarını ifade eden İncirli, “Ülkemizin güvenliğini sağlayan insanların, güvenlik personelimizin yaşam koşullarını iyileştireceğiz” diye konuştu.

Ülkenin ekonomik sorunlarının çözümü için de önemli adımlar atacaklarını belirten İncirli, daha adil ve dürüst bir yönetim kurma kararlılığında olduklarını söyledi. Son dönemde yaşandığını belirttiği adaletsizliklerin, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların toplumu olumsuz etkilediğini ifade eden İncirli, devletin daha güçlü ve itibarlı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

