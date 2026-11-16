Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına destek olmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuşan Yılmaz,

Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca verdiği asil hürriyet mücadelesiyle kendi öz vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere bu davaya emek veren herkesi saygı ve minnetle anan Yılmaz, Türk Mukavemet Teşkilatı’na destekleri ve garantörlük hukukunun tesisindeki tarihi rolleriyle merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu ile 1974 Barış Harekâtı’nın iradesine liderlik eden merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmet, saygı ve şükranla yâd etti.

KKTC’nin egemenliğinin yanı sıra, ekonomik kalkınmasına destek olmanın da kendileri için tarihi bir sorumluluğun, ortak bir kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükselten projeleri İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde birlikte hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Açılışları yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanında eserleri KKTC’ye kazandırdıklarını dile getiren Yılmaz, geçen yıl 20 Temmuz’da temeli atılan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’ni en kısa sürede tamamlayıp, halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Erhürman: Çözümsüzlük çözüm değil

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, çözümsüzlüğü hiçbir zaman çözüm olarak görmediklerini vurgulayarak, "Annan Planı referandumunda ortaya konulan irade ile Crans-Montana’da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sergilenen yapıcı tutum bu yaklaşımın en açık göstergesi" dedi.

KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin tartışmaya açılacağı, sonuç odaklı olmayan ve ucu açık müzakere süreçlerini yeniden kabul etmeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununa müzakere yoluyla adil ve kalıcı bir çözüm bulunması düşüncesini hiçbir zaman reddetmediğini belirten Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi, çözümsüzlüğü hiçbir zaman çözüm olarak görmediklerini söyledi.

Hayaldi, gerçek oldu

Bu arada Yılmaz, KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü töreninin ardından ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde Barış Stadyumu ve Göleti’nin açılışına katıldı.

Yılmaz, son beş yılda KKTC Hükümeti ile yakın iş birliği içinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan spora kadar birçok alanda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yılmaz, bu yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hayaldi, gerçek oldu” sözüyle anlattı. “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gördüğümüz eserler de bir zamanlar hayaldi, artık ete kemiğe büründü” diyen Yılmaz, devam eden yatırımların yanı sıra doğal gaz gibi stratejik projelerle KKTC’nin altyapısını güçlendirmeyi ve Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.