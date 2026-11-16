Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, “Kıbrıs meselesinin Ada’daki somut gerçekler temelinde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü iki devletin yan yana var olmasından geçmektedir” diyen Erdoğan, uluslararası topluma KKTC’yi tanıma çağrısını yineledi. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” Dedi.

Erdoğan’ın Erhürman’a tebrik mesajı şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri’ne ve Kıbrıs Türk halkına en kalbi tebriklerimi iletiyorum.

Kıbrıs Türkünün egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü ve Ada’daki varlığının ebedi teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda elde ettiği başarılar bizler için büyük bir iftihar vesilesidir.

Kıbrıs meselesinin Ada’daki somut gerçekler temelinde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü iki devletin yan yana var olmasından geçmektedir. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na hitabımda da bu yıl bir kez daha ifade ettiğim üzere, uluslararası toplum üzerine düşeni artık yapmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyarak ülkenizle diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis etmelidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının haklı gururunu yürekten paylaşmaktadır. Bu onurlu günde, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin bayraktarı merhum Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının huzur ve esenlik içinde müreffeh bir geleceğe ulaşması temennisiyle Zat-ı Devletleri’ne sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyorum.“

