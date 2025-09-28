Büyük Han’da renkli bir gece

Kıbrıs’ın geleneksel içkisi zivaniya üç firma tarafından uluslararası tescille sertifikalı hâle getirildi. Coğrafi tescil hakkı kazanan üç üreticiye belgeleri Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından Lefkoşa Büyük Han’da düzenlenen Zivaniya Festivali’nde verildi.

Festivalde, Kıbrıs’ın geleneksel içkisi zivaniyanın tarihçesi katılımcılara anlatılırken, coğrafi tescil hakkı kazanan üç üreticiye “Coğrafi İşaret Ürün Sertifikası” takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda davetli festivale katıldı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk’ün konuşma yaptığı programda, geçmişten günümüze zivaniyanın yolculuğunu anlatan kısa bir film gösterimi gerçekleştirildi. Konuklara festival boyunca zivaniya ikram edilirken, özel şişelerde hediye olarak dağıtıldı.

Festival kapsamında, coğrafi tescil hakkı elde eden üreticilere belgeleri takdim edildi. Cyprus Brewart LTD Direktörü Ali Peker belgesini KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’ndan, Sema İçkileri LTD Direktörü Atilla Süren belgesini KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları’ndan, Mey İçki Sanayi LTD Direktörü Anıl İmre ise belgesini KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci’den aldı.

Kültürün tescili ve yerli üretimin önemi

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşmasında, “Bin yıllardır bu topraklarda var olan bir ürün, üç firmamız tarafından uluslararası tescille sertifikalı hâle getirilmiştir. Bu yalnızca üretim değil, kültürümüzün korunması ve sahip çıkılması anlamına gelir” dedi. Kamacıoğlu, diğer üreticilerin de tescil sürecine hazırlandığını belirterek, yerli üreticilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Zivaniya sektörünün beş yıl önce piyasada neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Kamacıoğlu, “O dönem piyasaya ithal zivaniya hâkimken, şimdi KKTC’de üretilen zivaniyanın piyasa payı yüzde 50’ye ulaştı. Artık marketlerde üreticilerimizin ürünleri rahatlıkla bulunabiliyor” dedi.

KTSO’dan üretime vurgu

KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk, üretimin kalkınmanın temel unsuru olduğunu vurgulayarak, birimlerinin uluslararası akreditasyon kazandığını ve yaptığı belgelendirme işlemlerinin dünya çapında geçerliliğe sahip olduğunu ifade etti. Öztürk, “Zivaniyanın tescili, üreticilerimizin emeğinin ve kültürel mirasımızın tescilidir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Kıbrıs pidesi, şeftali kebabı, zeytinyağı, çakıstez ve daha niceleri var” dedi.

Zivaniyanın, ülkede yetiştirilen üzümün işlenerek tüketiciye ulaştırılması sürecinde üreticilerin büyük emek sarf ettiğine dikkat çeken Öztürk, “Mavro ve Xynisteri türü üzümler, dalından koparılıp posası ve çekirdeğiyle birlikte fermantasyona uğratılarak üretiliyor. Sertifikalarını takdim ettiğimiz firmalarımız bu üretime aracılık eden öncülerimizdir” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025, 10:04