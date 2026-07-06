Büyük korku yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'nin Long Beach bölgesinde bulunan Rise Apartmanı’nda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Apartmanın 12'nci katında başlayan yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle çok sayıda apartman sakini dairelerinde mahsur kalırken, binada yangın merdiveni bulunmaması ve itfaiyenin hidrolik merdivenli araçlarının üst katlara ulaşmakta yetersiz kalması, tahliye çalışmalarını güçleştirdi.

Yangın, dün saat 17.45 sıralarında çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun duman, özellikle üst katlarda yaşayan apartman sakinlerinin güvenli şekilde binayı terk etmesini engelledi. Yangının ardından binada büyük panik yaşanırken, bazı vatandaşlar balkonlara çıkarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ekibi, Sivil Savunma Teşkilatı, sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütürken, diğer yandan mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için zamana karşı mücadele verdi.

Yüksek binada can pazarı

Tahliye çalışmaları sırasında binada yangın merdiveni bulunmaması önemli bir eksiklik olarak öne çıktı. Ayrıca itfaiyenin hidrolik merdivenli araçlarının binanın en üst katlarına ulaşamaması nedeniyle ekipler tahliyeyi ancak erişebildikleri katlardan gerçekleştirebildi. Üst katlarda bulunan çok sayıda apartman sakini ise ekiplerin yönlendirmesiyle orta katlara inerek kurtarılmayı bekledi.

Yaşanan panik sırasında zaman zaman can pazarı yaşanırken, polis itfaiyesi ile Sivil Savunma ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde bina sakinleri güvenli şekilde tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine ilk müdahale olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen bazı kişiler ileri tetkik ve tedavi amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, yaşanan olay, yüksek katlı binalarda yangın güvenliği konusunda mevcut eksiklikleri de yeniden gündeme getirdi.



Önlemler yetersiz

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, İskele'de meydana gelen yüksek katlı bina yangınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, olayın gelecekte yaşanabilecek benzer felaketlerin önlenmesi açısından önemli dersler içerdiğini belirtti.

Yarkıner, yüksek katlı binalarda yangın güvenliğinin yalnızca yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını ifade ederek, bina sakinlerinin hazırlık düzeyi, binanın pasif ve aktif yangın güvenlik sistemleri ile müdahale ekiplerinin kapasitesinin de en az mevzuat kadar önemli olduğunu söyledi.

Yarkıner, yangın sırasında en üst katlara ulaşabilecek merdivenli itfaiye araçlarının erişim kapasitesinin yetersiz kaldığının kamuoyuna yansıyan görüntülerden görüldüğünü kaydetti. İtfaiyenin yüksek katlı binalara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yarkıner, yüksek erişimli merdivenli araç sayısı ile özel kurtarma ekipmanlarının risk analizleri doğrultusunda artırılması çağrısında bulundu.