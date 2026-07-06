Sürücü yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak tamamen yandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Barkın Dede (21) yönetimindeki ZJ 809 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun solunda bulunan çelik bariyerlere, ardından sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan araç, savrularak orta refüjde durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın ardından araçta çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.

