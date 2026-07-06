Çarşı dengesiz

Lefkoşa açık pazarda meyve ve sebze fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Tezgâhlarda bazı ürünlerin fiyatları yüksek seviyesini korurken, kirazın fiyatı geçen haftalara göre 180 liraya kadar geriledi. Limon ise 150 liradan satışa sunuldu. Pazarın en pahalı ürünü kilogramı 1000 liradan satılan asma yaprağı oldu. Üzüm, nar ve zencefil 300 liradan alıcı bulurken, Kaliforniya biberi, bamya ve bazı mantar çeşitleri 250 liradan satışa çıkarıldı. Kirazın kilogramı kaliteye göre 180 ile 300 lira arasında değişirken, kayısı 200-300 lira, nektarin ise 180-200 lira arasında satıldı. Dört adet mısır 200 liradan, armut, elma ve bazı mantar çeşitleri ise 120 liradan tezgâhlarda yer aldı. Salatalığın kilosu 100 lira, muz 80 lira, portakal 75 lira ve avokado 70 liradan satışa sunuldu. Havuç 60 lira, kuru soğan, dolmalık patlıcan ve bal kabağı 50 lira, domates ise kaliteye göre 40 ile 50 lira arasında alıcı buldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 1000 TL

Üzüm: 300 TL

Nar: 300 TL

Zencefil: 300 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Bamya: 250 TL

Mantar: 250 TL

Kiraz: 180-200 ve 300 TL

Kayısı: 200-300 TL

Mısır (4 tane): 200 TL

Nektarin: 180-200 TL

Limon: 150 TL

Mantar: 120 TL

Armut: 120 TL

Elma: 120 TL

Salatalık: 100 TL

Muz: 80 TL

Portakal: 75 TL

Avokado: 70 TL

Havuç: 60 TL

Kuru soğan: 50 TL

Dolmalık patlıcan: 50 TL

Bal kabağı: 50 TL

Domates: 40-50 TL