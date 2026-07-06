‘Çözüm sürecine  zarar veriyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Rum liderliğinin mülkiyet meselesini ceza mahkemelerine taşımasını eleştirerek, bu yaklaşımın uluslararası hukuka ve Kıbrıs'taki çözüm sürecine zarar verdiğini söyledi.

İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mülkiyet konusunun Kıbrıs sorununun temel başlıklarından biri olduğunu ve kapsamlı çözüm müzakerelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Siyasi nitelikteki bir sorunun bireysel tutuklamalar ve davalar yoluyla çözülemeyeceğini ifade eden İncirli, bu yöntemin gerçekçi, adil ve doğru olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Rum liderliğinin Avrupa Tutuklama Emri'ni kötüye kullanarak mülkiyet meselesini ceza mahkemelerine taşıma ısrarının adalet amacı taşımadığını kaydeden İncirli, hukukun siyasi hedeflere ulaşmak için araç haline getirildiğini belirtti.

İncirli, doğru yaklaşımın kapsamlı bir çözüme ulaşılıncaya kadar mülkiyet sorununun uluslararası hukukun bir parçası olan Taşınmaz Mal Komisyonu nezdinde ele alınması olduğunu belirtti.

Toplumlar arasındaki güven duygusunu zedeleyen bu tür girişimlerin sorunların çözümüne katkı sağlamadığını, aksine çözümsüzlüğü derinleştirdiğini dile getiren İncirli, bu adımların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yeniden ivme kazandırmaya çalıştığı çözüm sürecine ve Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan güven ortamına zarar verdiğini söyledi.

Kıbrıs Rum liderliğini hukuki süreçleri siyasi gerilimi artıracak araçlar olarak kullanmak yerine kapsamlı çözüme hizmet edecek bir anlayışla hareket etmeye çağıran İncirli, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin açık olduğunu belirterek, aynı yapıcı tutum ve iradenin Kıbrıslı Rumlar tarafından da gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

