Vahşice dövdüler

Güney Kıbrıs'ın eğlence merkezi Ayia Napa’da dün sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan ağır yaralı vaziyette sokak ortasına bırakıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kırık tespit edilen yaralının Lefkoşa Genel Hastanesi'nde entübe edildiği, sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Bazı Rum gazetelerinin web sayfalarında yer alan haberin detayları yetersiz bulunurken, Rum polisinin saldırganlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Olaydan haberdar edilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilileri de herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Saldırganlar yakalanmadı

Rum basınında yer alan haberlere göre; olay, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine Ayia Napa'daki bir caddede yaralı halde bulunan 47 yaşındaki Tan’a ulaştı. İlk müdahalesi bölgedeki devlet hastanesinde yapılan yaralının beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kırık bulunduğu belirlendi.

Durumunun ağır olması nedeniyle entübe edilen yaralı, ileri tedavi için Lefkoşa Genel Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, yaralının sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğunu bildirdi.

Polisin olay yerinde ve çevrede yürüttüğü ilk soruşturmada, Tan’ın kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından darp edildiğine ilişkin ifadeler elde edildi. Olayın faillerinin tespit edilerek yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Erhürman: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, olayla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün sabah erken saatlerde, Ayia Napa'da, 47 yaşındaki bir KKTC yurttaşının henüz kimlikleri tespit edilememiş bir grup saldırganın saldırısına uğradığını ve yaralandığını, söz konusu yurttaşın Güney’de, hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Erhürman, “Olayla ilgili haber alınır alınmaz Cumhurbaşkanlığımız ve iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesi aileyle ve Güney’de ve Kuzey’de ilgililerle temas kurmuş, Polis Genel Müdürlüğümüz de harekete geçmiştir. Hem yaralı yurttaşımızın durumunu, hem de olayla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler elde edildikçe halkımız bilgilendirilecektir. Yaralı yurttaşımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı.

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Üstel: Hiçbir saldırı cevapsız kalmaz

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk’e bir grup tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Üstel, Kıbrıs Türk halkına, hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan Üstel konuya ilişkin açıklamasında, “Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Hayati tehlikesi devam eden vatandaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Bir insanın sokak ortasında acımasız bir saldırıya uğramasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Üstel, “Eğer bu saldırının arkasında etnik nefret veya Kıbrıslı Türk kimliğine yönelik bir düşmanlık bulunuyorsa, bu yalnızca bireysel bir suç değil; toplumsal barışı, birlikte yaşama iradesini ve insanlık değerlerini hedef alan çok ciddi bir nefret suçudur.” ifadelerini kullandı.

“Rum makamlarından beklentimiz; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılması, olayın tüm yönleriyle şeffaf ve etkin bir şekilde aydınlatılması ve hiçbir şekilde örtbas edilmemesidir.” diyen Üstel, hükümetin, Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların gelişmeleri anbean takip ettiğini, gerekli diplomatik ve hukuki girişimleri kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Kıbrıslı Türklere yönelik hiçbir saldırıyı sıradanlaştırmayacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden her girişim karşısında devletimizi bulacak; sorumluların hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi için gereken her adımın atılmasını kararlılıkla takip edeceğiz.” dedi.

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Ataoğlu: Toplumsal barışa yönelik ciddi bir tehdit

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ayia Napa'da uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınan Kıbrıslı Türk vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Yazılı açıklama yapan Ataoğlu, saldırıda ağır yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyerek, kendisine ve ailesine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bir insanın kimliği, dili ya da kökeni nedeniyle böylesine vahşi bir saldırının hedefi haline gelmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, "Bu saldırı yalnızca bir kişiye değil, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne yöneltilmiş ciddi bir tehdit niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine çağrıda bulunan Ataoğlu, olayın tüm yönleriyle ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması, faillerin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımların atılmasını istedi.

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İncirli: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Aya Napa'da saldırıya uğrayarak yaralanan yurttaşın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

İncirli, yaptığı açıklamada yaralı vatandaşın doktorlarından düzenli olarak bilgi aldıklarını belirterek, "Kendisine acil şifalar, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iki toplumlu teknik komitenin konuya ilişkin girişimlerini yakından takip ettiklerini kaydeden İncirli, kendilerinin de gerekli temasları gerçekleştirerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalıştıklarını ifade etti. İncirli, olayın hızlı, titiz ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde şeffaf biçimde soruşturulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Sürecin yakından takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.