Yolcular endişelendi

Suna ERDEN

İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, inişini gerçekleştiremeyerek Adana Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi. Edinilen bilgilere göre, GPS (uydu) sinyal kesintileri nedeniyle THY uçağı Ercan’a inemedi ce 15 ila 20 dakika boyunca havada tur attıktan sonra Adana Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi. Yolcular, uzun süre havada beklediklerini ve farklı bir havalimanına yönlendirilmeleri nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını ifade etti. Bazı yolcuların panik yaşadığı ve sağlık sorunu yaşayan kişilerin bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, bölgede yaşanan GPS (uydu) sinyali kesintileri nedeniyle Ercan Havalimanı'nda alternatif yaklaşma usulünün uygulandığını belirtti. Arıklı, bu yöntem sayesinde uçakların inişlerinin emniyetli şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Arıklı, normal şartlarda kullanılan standart yaklaşma prosedürü yerine alternatif yaklaşma yönteminin uygulanması nedeniyle hava trafiğinde yoğunluk oluştuğunu kaydetti. Bakan Arıklı, aynı zaman diliminde 7 ila 8 uçağın birbirine yakın mesafede Ercan'a yaklaşması nedeniyle bazı uçakların havada beklemek zorunda kaldığını, bazı uçakların ise yedek meydanlara yönlendirildiğini söyledi. THY uçağının da uzun süre havada beklemesi nedeniyle yakıt planlaması kapsamında Çukurova Havalimanı'na iniş yaptığını belirten Arıklı, burada yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından uçağın yeniden havalanarak rutin şekilde Ercan Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdiğini açıkladı.

