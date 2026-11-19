Antalya Valiliği, Rus hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına yönelik "patlayıcı madde" ihbarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Rus hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına yönelik patlayıcı madde ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçağa uzman ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiş, uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Patlayıcı madde uzmanlarının uçakta yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış, ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

