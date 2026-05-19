Büyük üzüntü yarattı

Polis memuru Mehmet Korkmaz (47) görev başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Polis memuru Mehmet Korkmaz dün sabah saat 07.30 sıralarında görev başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkmaz, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkmaz’ın vefatı, teşkilatta büyük üzüntüye neden olurken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacağı bildirildi.

Merhum polis memuru için bugün Dikmen’de bulunan Polis Özel Harekat Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.

Törenin ardından cenazesi, Derince Köyü’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı köyde toprağa verilecek.

Şehitlik mertebesine ulaştı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan taziye mesajında, şehit polis Mehmet Korkmaz’ın vefatının büyük üzüntü yarattığı belirtilerek, “Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz” ifadelerine yer verildi.

Üstel sabır ve başsağlığı diledi

Başbakan Ünal Üstel de Polis memuru Mehmet Korkmaz’ın görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Üstel, mesajında merhum polis memurunun görevini büyük bir fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirirken hayatını kaybettiğini belirterek, Korkmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine, Polis Genel Müdürlüğü teşkilatına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi. “Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

