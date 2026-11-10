Büyük üzüntü yarattı

İş dünyasının tanınan isimlerinden, özellikle inşaat sektöründeki çalışmalarıyla bilinen 45 yaşındaki Ceyhun Tunalı hayatını kaybetti. İki çocuk babası Tunalı’nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Girişimci kimliği ve iş hayatındaki çalışmalarıyla tanınan Tunalı’nın vefat haberi, kendisini tanıyanlar ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Tunalı’nın cenazesinin yarın Lefkoşa’da toprağa verileceği belirtildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği de Tunalı’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar Yönetim Kurulumuzda görev yapmış, kimimizin abisi olmuş, kimimizin sırdaşı olmuş, kimilerimize kardeş, kimilerimize arkadaş olmuş, dokunduğu her şeye, her bireye yürekten sevgiyle nasıl yaklaşılacağına örnek olmuş, hepimize sevgi ve insanlık konusunda örnek olmuş değerli dostumuzu, arkadaşımız, kardeşimiz, kıymetli Ceyhun’umuzu kaybettik. Tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Tüm camiamızın başı sağ olsun.”

