İnsan tacirleri yakalandı

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek üzereyken Alayköy’de tespit edilen Somali uyruklu 8 kişinin ülkeye öğrenci ön izni ile getirildikleri ortaya çıktı. Onlar ülkeye getiren ve sınırı geçmeleri için çöplük bölgesine götüren A.M.A., A.A.K.E. ve M.Y.A.E.’nin “insan ticareti” ve “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların Alayköy’de bulunan çöplük bölgesinde tespit edilerek tutuklanan Somali vatandaşı 8 kişiyi Avrupa’ya götürme vaadiyle öğrenci ön izni alarak KKTC’ye gelmelerini sağladıklarını belirtti.

Polis, zanlıların söz konusu kişileri Ercan Havalimanı’ndan alarak Lefkoşa’da bir pansiyona yerleştirdiklerini, ardından 28 Ekim 2026 tarihinde yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçirilmelerini sağlamak amacıyla Alayköy çöplük bölgesine götürdüklerini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, olayla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.