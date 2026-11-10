Utanmazlık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy’de, 19- 21 Ekim tarihleri arasında öğrenci taşımacılığı yapan M..İ.’nin (E-51), 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Mahkeme huzuruna çıkarılan M.İ., hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının, otobüsü içerisinde müşteki kızın bacaklarını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Yılmaz, Türkmenköy’de sakin zanlı M.İ.’nin, 19 - 21 Ekim tarihleri arasında, cep telefonunun farklı uygulamalarından, aynı köyde sakin 13 yaşındaki müşteki kızın cep telefonuna, çok sayıda cinsel içerikli mesaj atarak, çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarını işlediğini açıkladı. Polis, zanlının, otobüsü içerisinde de, müşteki kızın bacaklarını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini aktardı.

Olayın polise 2 Kasım’da bildirildiğini belirten Yılmaz, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı. Zanlının, işlediği suçun çok ciddi olduğuna ve bölgede infiale neden olduğuna değinen polis, zanlının kendisine ait 3 otobüsle bölgedeki öğrencilerin taşımacılığını yaptığını anlattı ve olayın duyulmasıyla, bölgede bulunan öğrencilerin, okula gitmeye çekindiğini mahkemeye aktardı. Zanlının, müşteki kızın ailesiyle aynı köyde olması nedeniyle de can güvenliği sorunu olduğunu belirten polis, zanlının, tüm bu hususlar ışığında tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlı avukatı Mustafa Kocatürk’ün itirazı üzerine duruşmaya geçildi. İddia Makamı, tahkikat memurunun ardından, Data İnceleme Şubesinde görevli polis memuru Anıl Uzal’ı mahkemeye dinletti. Uzal, zanlı ile müşteki arasındaki mesajları içeren CD’yi mahkemeye emare sundu. İlgili mesajlar mahkemede okundu. Duruşma neticesinde, mahkeme; zanlının, 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.