Sevgi, saygı, özlemle

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle anılacak. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, bayraklar yarıya indirilecek. Başta Lefkoşa olmak üzere tüm ilçelerde ve bazı bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Ülke genelindeki okullarda da Atatürk’ü anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Lefkoşa’da iki ayrı tören düzenlenecek

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, başkent Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak törende, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek. Ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak. Atatürk’ü Anma Programı ise saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak program, Türk Maarif Koleji Korosu’nun dinletisiyle devam edecek. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılacak konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuşma yapacak. Program, Türk Maarif Koleji öğrencilerinin sunacağı oratoryoyla sona erecek.

İlçelerde törenlerin saatleri belli oldu

KKTC genelindeki diğer anma törenlerinin programı ise şöyle:

- Girne: Tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından şiir okunacak.

- Gazimağusa: Saat 08.50’de Zafer Anıtı önünde düzenlenecek törende çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve bayraklar yarıya indirilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

- İskele: Saat 08.45’te Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilecek törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirler yer alacak.

- Güzelyurt: Saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, bayraklar yarıya indirilecek. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiirler sunulacak.

- Lefke: Saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma ve şiirlere yer verilecek.

- Akdoğan: Gazimağusa Kaymakamlığı’nın verdiği bilgiye göre, tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, gösteri ve oratoryolar sunulacak.

- Mehmetçik: Saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Bayrakların yarıya indirilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir dinletisi ve Mehmetçik Ortaokulu Korosu’nun sunumu gerçekleştirilecek.

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Atatürk Londra’da anıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren Rauf Raif Denktaş Türk Okulu ile Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni ve Kıbrıs Türk Kültür Şöleni gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Atatürk’ü anma programı kapsamında konuşma yaptı, şiir okudu ve sunum gerçekleştirdi.

Anma programının ardından KKTC’den etkinliğe katılan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri “Alice Harikalar Diyarında” müzikal tiyatro oyunuyla çocuk oyunları, cimnastik ve halk dansları gösterisi sundu.

Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Başkanı Meryem Biricik ve Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı Ulaş Tözün etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, organizasyonun Atatürk’ün anısını yaşatmak ve Kıbrıs Türk kültürünü aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Biricik ve Tözün, 88’inci ölüm yıl dönümünde Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle andı.