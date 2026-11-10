Satıcı da yakalandı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.Y.A. ve Z.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı M.Y.A.’nın uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Z.B.’den bin 500 TL karşılığında aldığı tespit edilirken, mahkeme her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 8 Kasım 2026 tarihinde saat 16.40 raddelerinde Haspolat’ta Cami Sokak üzerinde alınan bir şikâyet üzerine olay yerine giden Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından, olay yerinde bulunan M.Y.A.’nın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının sağ ön pantolon cebindeki sigara kutusu içerisinde, uyuşturucu madde olduğuna inanılan pembe renkli bir kâğıt parçasının tespit edilerek emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlı M.Y.A.’nın söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Z.B.’den bin 500 TL karşılığında aldığının tespit edildiğini kaydetti.

Z.B.’nin de tutuklandığını belirten polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini; zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesine gönderileceğini ve zanlı M.Y.A.’dan alınan kan örneğinin de analize gönderileceğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.