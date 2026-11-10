Liderler bunu da görmeli

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda sahte sigorta poliçesiyle giriş yapmaya çalışırken yakalanan Güney Kıbrıs vatandaşı D.M. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, kendi adına kayıtlı kimlik kartıyla birlikte kullandığı araca ait sahte sigorta poliçesini muhaceret memuruna verdiği belirtildi. Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 5 Kasım 2026 tarihinde saat 11.40’ta Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’tan gelerek KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı D.M.’nin, görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kendi adına düzenlenmiş kimlik kartını verdiğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca kullanımında bulunan PXN 004 plakalı araca ait bilgilerin yer aldığı sahte olarak düzenlenmiş sigorta poliçesini muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve KKTC’de kalıcı bir bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.