Çalışmalar sürüyor

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde, Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 300 metrelik ana taşıyıcı kanalizasyon hattı için başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede uzun süredir planlanan kazı ve yenileme sürecinin uygulamaya alındığını belirtti. Harmancı, söz konusu hattın kritik bir noktada bulunduğunu ve bölgede daha önce tespit edilen çökme riski nedeniyle çalışmaların ertelenmeden yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Belediye ekiplerinin yoğun bir mesai yürüttüğünü vurgulayan Harmancı, özellikle bayram tatilinin de değerlendirilmesiyle birlikte çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. Ağır iş makineleriyle sürdürülen kazı sürecinde ekiplerin hedefinin pazar akşamına kadar ana hattın büyük bölümünü tamamlamak olduğu aktarıldı.

Atatürk Caddesi üzerindeki çalışmaların, zemin yapısı ve hava koşullarına bağlı olarak hafta başına sarkabileceği belirtilirken, Bedrettin Demirel Caddesi (Açık Öğretim Fakültesi çevresi) hattında ise çalışmaların yoğunlaştırıldığı kaydedildi. Bu bölgede yapılan müdahalelerle birlikte ana güzergâhın en kısa sürede yeniden araç trafiğine açılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede asfaltlama ve yol düzenleme işlemlerinin de yapılacağı bildirildi. Belediye Başkanı Harmancı, süreç boyunca gösterilen anlayış için vatandaşlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı ve çalışmaların kamu güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.