Çalışmalar sürüyor

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Mehmetçik Gölet Yolu girişi ile Yedikonuk Seyir Terası ve Yudi Dağı güzergâhında altyapı çalışmalarına devam ediyor. Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi, köylerde altyapıyı güçlendirmek ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında Mehmetçik Gölet Yolu girişinde, Yedikonuk Seyir Terası ve Yudi Dağı güzergâhında belediye ekipleri tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla mevcut güzergâhların altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve bölgedeki doğal güzelliklere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek planlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını belirtti.

Mehmetçik ve Yedikonuk’ta sürdürülen altyapı yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve bölgenin geleceğine değer katmayı amaçladıklarını ifade eden Tuğlu, belediyenin hizmet ve yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.