Süreç uzadıkça uzadı

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili tutuklu bulunan 9 zanlı, 12’nci kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Soruşturmada geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazının incelemesi tamamlanırken, batış nedenine ilişkin nihai bilirkişi raporu bekleniyor.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şirket direktörü A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Mahkemede şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, Polis Genel Müdürlüğü data ve ses uzmanlarının Sefer Veri Kayıt Cihazı (VDR) üzerindeki incelemelerini tamamladığını açıkladı.

Mannaş, cihazın 22 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptığını, ancak 31 Temmuz-5 Ağustos ve 8-16 Ağustos tarihleri arasında herhangi bir kayıt bulunmadığının tespit edildiğini söyledi. İncelemelerde VDR cihazının arıza kaydı yapamadığının da belirlendiğini kaydetti.

VDR cihazından elde edilen ses kayıtlarına da değinen Mannaş, Limanlar Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir yetkilinin gemide yaptığı incelemelerde bazı eksiklikler tespit ettiğini ve bu eksikliklerin daha sonra giderildiğine ilişkin beyanda bulunulduğunu aktardı.

Geminin batış nedeni araştırılıyor

Geminin batmasına ön kızağın kırılmasının neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Mannaş, batış nedenine ilişkin bilirkişi raporunun beklendiğini söyledi.

Üniversitelerden görevlendirilen uzmanların gemideki hasara ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Mannaş, Türk Loydu’ndan gelen belge ve raporların da incelenmeye devam edildiğini kaydetti.

Bazı mürettebatın gemideki görevlerinin henüz netleştirilemediğini belirten Mannaş, şirketten bu konuda belge talep edildiğini ve görev dağılımının belirlenmesinin ardından suçlamaların buna göre yöneltileceğini aktardı.

Mannaş, kayıp Anni Asel Hilaloğlu’nu arama çalışmalarının sürdüğünü, kaptan yardımcısının ise hastaneye götürülerek sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Savcı Doğa Tokay, tahkikatın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini ancak halen incelenmesi ve karşılaştırılması gereken çok sayıda belge bulunduğunu ifade etti.

Zanlı avukatları tutukluluk süresine itiraz etmezken, savunma avukatı Bahar Ersözer, VDR cihazının gemideki arızaları tespit etmediğini daha önce dile getirdiğini, bu durumun şimdi belirlenmesinin zaman kaybına neden olduğunu ileri sürdü.

Ersözer, gemiden kopan kızak parçasının bulunup bulunmadığını da sorarken, kaptan yardımcısının VDR cihazının çalıştığına ilişkin rapor verdiğini iddia etti.

Duruşmada Ersözer ile Polis Müfettiş Muavini Mannaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Ersözer’in, “Siz bu insanların hücrede tahkikatınızın bitmesini beklediğinin farkında mısınız?” sorusuna Mannaş, “Siz de olayın büyüklüğünün ve vahametinin farkında mısınız?” yanıtını verdi.

Mahkeme, 9 zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kayıp yakınlarından adalet çağrısı

Öte yandan, duruşma sırasında mahkeme dışında bekleyen bazı kayıp yakınları, zanlıların mahkemeye getirilişi ve götürülüşü sırasında sözlü tepki gösterdi.

Hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, üzerinde “Kaza Değil Cinayet” yazılı pankart açarak adalet çağrısını yineledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026, 10:16