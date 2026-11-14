35 Pakistanlıdan 52 bin dolar aldılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 82 yaşındaki şahsın bakıcısına çalışma izni çıkarmak için verdiği yetkiyi kötüye kullanan O.K.(E-32) ile Ü.A.’nın (E-39) suç ortağı olduğu iddia edilen O.K. de (E-45) tutuklandı. Üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların Pakistan’daki 35 kişiden çalışma izni çıkaracakları vaadiyle 52 bin dolar aldıkları açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2026 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen olayın detaylarını aktardı. Polis, bakıma muhtaç S.Z.’nin kendisine bulduğu bakıcıya çalışma izni çıkarılması için O.K.’ye yetki verdiğini, ancak zanlıların Lefkoşa Çalışma Dairesi’ni dolandırmak amacıyla sahte telefon ve e-posta adresleri üzerinden şifre alarak işlem yaptıklarını söyledi.

Zanlıların, S.B. adına çalışma izni çıkarılacak şekilde oluşturdukları sistem üzerinden 134 yabancı uyruklu kişinin bilgilerini Çalışma Dairesi’nin ön izin giriş portalına doldurduklarını belirten polis, hazırlanan sahte evrakları onaylayarak Çalışma Dairesi’nin bilgi işlem sistemine düşmesini sağlamak suretiyle tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Polis, O.K.’nin ifadesinde Ü.A.’nın çalışma izni çıkarmak amacıyla oluşturduğu portalı para karşılığında kendisine vermek istediğini söylediğini aktardı.

Ü.A.’nın da tutuklanmasının ardından verdiği ifadede O.K.’nin kendisinden 35 işçi istediğini söylediğini belirten polis, yapılan araştırmada M.B. isimli tanığa ulaşıldığını açıkladı.

Tanık M.B.’nin ifadesinde, Ü.A.’nın Şubat 2026’da kendisinden 35 işçi istediğini, bunun üzerine Pakistan’daki yakınlarının pasaport bilgilerini WhatsApp üzerinden Ü.A.’ya gönderdiğini söylediğini aktaran polis, tanığın çalışma izinleri için kişi başı bin 500 dolar olmak üzere toplam 52 bin dolar talep edildiğini anlattığını belirtti.

Polis, tanığın söz konusu paranın yakınları tarafından hesabına gönderildiğini, kendisinin de 52 bin doları Lefkoşa’da bir döviz bürosunda Ü.A. ve O.K.’ye teslim ettiğini, ancak aradan zaman geçmesine rağmen çalışma izinlerinin çıkarılmadığını söylediğini kaydetti.

Soruşturma devam edecek

Zanlıların ifadelerinde, işlemleri gerçekleştirdikleri sırada Çalışma Dairesi içerisinde kendilerine yardımcı olan kişiler bulunduğunu söylediklerini ve bazı isimler verdiklerini belirten polis, Çalışma Dairesi’nde de konuyla ilgili araştırma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, üç zanlının yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Mahkeme, ayrıca zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırmasına; O.K. ve Ü.A. için birer, diğer O.K. için ise iki kefilin 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.