Kayıt defteri inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir kuyumcudan yaklaşık 20 milyon TL değerinde altın ve nakit para çalınmasıyla ilgili tutuklanan 4 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan bir kişi ise suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldı. Altınların çoğunun kayıp olduğu açıklanırken, kuyumcunun altınların gramajını kaydettiği defterin incelendiği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 2 Kasım 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânında çalışan B.K.’nin iş yeri kasasında muhafaza edilen toplam 2 milyon TL değerindeki 200 adet çeyrek altını, 10 bin Sterlin, 500 ABD Doları ve 100 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca vitrinden kasaya yerleştirilen 6 milyon TL değerinde bir kilo 22 ayar takı setini ve 12 milyon TL değerinde 2 kilo 14 ayar takı setini Victoria's Secret çantasına koyarak iş yeri dışına çıkardığını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu tespit edilen D.D., A.S., H.Ç. ve F.B.’nin tutuklandığını belirten polis, soruşturmada çalınan altınlardan 17 altın yüzük, 5 tam altın, 23 çeyrek altın, 11 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 altın kolye ucu, altın küpe ve Cumhuriyet altınının bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, F.B.’nin ifadesinde altınların bir kısmını Ö.G. isimli şahsın da aldıktan sonra yurt dışına kaçtığını söylediğini aktardı. Çalınan altınların büyük bölümünün henüz bulunamadığını belirten polis, kuyumcunun altınların gramajını kaydettiği defterin incelendiğini ve kayıp altınların akıbetinin araştırıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; dört zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.