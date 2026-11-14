Yapmazsam istifa ederim

Başbakan Ünal Üstel, koşulsuz bedelli askerlik düzenlemesinin hükümetin Meclis’e sunacağı ilk yasa olacağını belirterek, “Bu yasayı Cumhuriyet Meclisi’ne getirmezsem ertesi gün görevimden ayrılırım.” dedi.

Üstel, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Gençlerin istihdamına yönelik teşviklere de değinen Üstel, ilk kez işe girecek gençlere verilen sosyal sigorta prim desteğinin yeni dönemde yüzde 100’e çıkarılacağını ve gençlere 50 bin TL maaş desteği sağlanacağını söyledi.

“Doğal gaz 2028’de ülkemizde olacak”

Enerji alanındaki projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi ve doğal gazın ülkeye ulaştırılması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kabloyla elektrik projesine yönelik eleştirileri değerlendiren Üstel, bu projenin ülkenin enerji sorunlarına kalıcı çözüm üretmesini hedeflediğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmaların devam ettiğini ifade eden Üstel, doğal gazın 2028 yılında KKTC’ye gelmesini hedeflediklerini, doğal gazla çalışan yeni santrallerin kurulacağını ve yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılacağını kaydetti.

Yurt dışına gidip çalışmaya gerek yok

Mevcut sistemdeki yükseköğrenim ve yurt dışında çalışma gibi kriterlerin kaldırılacağını belirten Üstel, askerlik çağına gelen gençlerin eğitim veya yurt dışında çalışma şartı aranmaksızın bedelli askerlik hakkından yararlanabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Üstel, “Hükümeti kuracağız, Cumhuriyet Meclisi’nde güven oylamasını alacağız. Meclis’e ilk sunacağımız yasa bedelli askerlik olacak. Bu yasayı Cumhuriyet Meclisi’ne getirmezsem ertesi gün görevimden ayrılırım.” dedi.

Bedelli askerlik düzenlemesinin ardından yeni dönemde Meclis’e sunulacak diğer düzenlemeleri de açıklayan Üstel, ikinci sırada eşdeğer mal tanzim yasasının, üçüncü sırada ise genel sağlık sigortası düzenlemesinin bulunduğunu söyledi.