Herkesi korkuttu

Girne’de siparişinin gecikmesine öfkelenerek 39 santimlik satırla çiğ köfteciye giren E.İ., çalışanları tehdit edip hakaretler savurdu. 153 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlı, mahkeme tarafından 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Girne’de yaşanan olayda, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiğ köfteciye sipariş veren E.İ., siparişinin gecikmesine öfkelenerek işletmeye satırla girdi.

Aşırı alkollü olduğu belirtilen zanlının, tasarrufunda bulundurduğu 39 santim uzunluğundaki satırla iş yerine girerek çalışanlara tehditler savurduğu ve hakaret ettiği iddia edildi. Zanlının çalışanlara satır sallayarak, “Sana ne yaparım biliyor musun?” şeklinde tehditte bulunduğu belirtildi.

Yapılan şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 153 promil alkol tesiri altında olduğu tespit edilen E.İ.’yi tutukladı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Özyay, zanlının “Şiddet tehdidi”, “Terör yaratmak maksadıyla silah taşıma” ve “İthal-i lisan” suçlarından tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Zanlının 17 Ekim tarihinde ülkeye 90 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Keşke özür dileme şansım olsa. Kıbrıs’a başka hayallerle geldim. Kıbrıs benim için büyük şanstı. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Keşke yapmasaydım” dedi.

Yargıç Mine G. Serden; zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.