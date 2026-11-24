Merit International Hotels & Casinos Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, Merit’in yaklaşık 15 yıldır geliştirdiği uluslararası turnuva organizasyonlarının bugün Kuzey Kıbrıs’ın turizm kimliğinde önemli bir yer edindiğini belirtti.

Korkmaz, tavla turnuvalarıyla başlayan sürecin briç ve poker organizasyonlarıyla dünya çapında bir boyuta ulaştığını anlattı.

Kıbrıs TV ekranlarında yayımlanan Ben Bilirim programına konuk olan Merit International Hotels & Casinos Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, Kuzey Kıbrıs turizminin geleceğinden uluslararası turnuvalara, ekonomik hareketlilikten Güney Kıbrıs’ın siyasi girişimlerine kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş anlayışıyla sürdürülemeyeceğini vurgulayan Korkmaz, özel sektörün yılın 12 ayında ekonomik hareketlilik yaratmak zorunda olduğunu söyledi.

“Deniz, kum ve güneş turizmi beş-altı aylık bir dönemle sınırlı. Geriye kalan altı ayda da çalışmaya, üretmeye ve istihdamı sürdürmeye mecburuz” diyen Korkmaz, uluslararası turnuvaların bu ihtiyaca cevap veren en önemli turizm modellerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Merit’in yaklaşık 15 yıldır geliştirdiği uluslararası turnuva organizasyonlarının bugün Kuzey Kıbrıs’ın turizm kimliğinde önemli bir yer edindiğini belirten Korkmaz, tavla turnuvalarıyla başlayan sürecin briç ve poker organizasyonlarıyla dünya çapında bir boyuta ulaştığını anlattı.

Uluslararası tavla turnuvalarına Güney Kore, Japonya, Arjantin ve Brezilya gibi uzak ülkelerden katılımcıların geldiğini hatırlatan Korkmaz, son gerçekleştirilen briç turnuvasının da yaklaşık 540 kişilik turist hareketliliği yarattığını açıkladı.

Kasım ayında Merit Royal Diamond’da gerçekleştirilen Triton Poker Series’i ise turnuva turizminin “Şampiyonlar Ligi” olarak nitelendirdi.

Triton’un yalnızca profesyonel oyuncularıyla değil, uluslararası canlı yayınları ve dijital erişimiyle de Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Korkmaz, organizasyonun küresel yayınlarında Kuzey Kıbrıs, Girne ve Merit isimlerinin ön plana çıkarılmasına özel önem verdiklerini söyledi.

Korkmaz, ülkenin uluslararası görünürlüğünün artırılmasının turizm stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak Triton ile gerçekleştirilen iş birliğinin bu açıdan son derece değerli olduğunu ifade etti.

“Turist sadece oteli değil, esnafı da kazandırıyor”

Turnuva turizminin yalnızca büyük otellere ekonomik katkı sağladığı yönündeki görüşlere de karşı çıkan Korkmaz, organizasyonlara katılan sporcuların beraberlerinde ailelerini ve yakınlarını getirdiklerine dikkat çekti.

Oyuncular turnuvalara odaklanırken beraberlerinde gelen misafirlerin restoranları, çarşıları, mağazaları ve tarihi bölgeleri ziyaret ettiğini anlatan Korkmaz, bu hareketliliğin taksiciden market işletmecisine kadar geniş bir ekonomik etki yarattığını vurguladı.

Korkmaz, turistlerin otel dışındaki deneyimlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bırakacaksın gezecek, gezdikçe görecek, gördükçe anlatacak. Anlattıkça da yenisi gelecek.”

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası pazarda yüksek hizmet kalitesi ve satın alma gücü yüksek turist profiliyle konumlandırılması gerektiğine işaret eden Korkmaz, turizm gelirlerinin toplumun geneline yayılabilmesi için çarşıların, restoranların ve yerel işletmelerin de bu vizyon doğrultusunda geliştirilmesinin önemine değindi.

Güney Kıbrıs’ın siyasi baskıları….

Programda Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki siyasi ve lobi faaliyetlerine de geniş yer ayıran Korkmaz, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonların çeşitli siyasi girişimlerle engellenmeye çalışıldığını savundu.

Özellikle Barcelona bağlantılı gençlik futbol kampı ve müzik festivallerinin karşı karşıya kaldığı sorunları hatırlatan Korkmaz, bu gelişmelerin yalnızca turizm sektörünü değil, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası dünyayla ilişkilerini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Barcelona’nın gençlere yönelik futbol kampının gündeme geldiğinde büyük heyecan duyduklarını belirten Korkmaz, şirket olarak organizasyona destek vermeye hazır olduklarını ancak yaşanan gelişmelerin bu fırsatı sekteye uğrattığını söyledi.

Korkmaz, çocukların ve gençlerin uluslararası spor organizasyonları aracılığıyla dünyayla buluşmasının engellenmesini kabul edilemez bulduğunu belirterek, siyasi anlaşmazlıkların sporun ve kültürün önüne geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası müzik organizasyonlarına yönelik girişimleri de eleştiren Korkmaz, müziğin ve sporun evrensel niteliğine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin siyasi mücadelelerin dışında tutulması gerektiğini savundu.

Politik terör

Güney Kıbrıs’ın girişimlerini son derece sert ifadelerle değerlendiren Korkmaz, uluslararası organizasyonları hedef alan baskıları “politik terör” olarak tanımladı.

Korkmaz, geçmişte Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen büyük uluslararası poker organizasyonlarının da benzer sorunlarla karşılaştığını belirterek European Poker Tour’un iki kez adaya geldiğini, ancak siyasi baskılar nedeniyle organizasyonun devamının sağlanamadığını ifade etti.

Bu tür girişimlerin yalnızca tek tek organizasyonları etkilemediğini, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası marka değerine ve dünya turizm pazarındaki konumuna da zarar verdiğini savundu.

Siyasi baskıların dijital dünyaya ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine kadar uzandığını ifade eden Korkmaz, Kuzey Kıbrıs’ın kendisini dünyaya anlatma imkânlarının çeşitli alanlarda sınırlandırıldığını öne sürdü.

Korkmaz, Güney Kıbrıs’ın uyguladığını savunduğu baskılara karşı Kıbrıs Türk toplumunun sesini daha güçlü duyurması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu net bir politik terördür. Çünkü haber değeri de vardır. İlişkilerimizi kullanıp Türkiye’den destek alıp ne yapıp ne edip bu işi uluslararası basına çıkarmamız lazım.”

Kamuoyu oluşturulmalı

Yaşanan sorunların yalnızca yerel kamuoyunda tartışılmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Korkmaz, uluslararası basın kuruluşları, dijital platformlar ve küresel iletişim ağları üzerinden daha kapsamlı bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hakkının ve bu alanda karşılaştığı sorunların dünya kamuoyuna anlatılmasının önemine dikkat çeken Korkmaz, özellikle dijital iletişimin bu mücadelede etkili bir araç olduğuna işaret etti.

Korkmaz, programda şu ifadeleri kullandı:

“Esas bu işle mücadele, siyasi ve politik terörle mücadelenin tek yolu kamuoyu yaratmaktır. Kamuoyunu da nasıl yaratmak? Uluslararası kamuoyu yaratmaktır.”

Uluslararası organizasyonların Kuzey Kıbrıs’a yalnızca turist getirmediğini, aynı zamanda binlerce katılımcının sosyal medya paylaşımları ve kişisel deneyimleri aracılığıyla ülkenin dünyadaki görünürlüğünü artırdığını belirten Korkmaz, bu doğal tanıtım gücünün önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs’ta çektikleri fotoğrafların, paylaştıkları videoların ve aktardıkları deneyimlerin uluslararası algının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirten Korkmaz, siyasi engellemelere karşı ülkenin tanıtım çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Korkmaz, Kuzey Kıbrıs’ın turizm, spor, kültür ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla dünyayla daha güçlü ilişkiler kurmasının yalnızca ekonomik değil, toplumsal açıdan da büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu alanlardaki girişimlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.