Çarşı kötü

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik sorunlar yüzünden yerli halkın alış-verişten koptuğunu belirten Güzelyurt esnafı “ara sıra Rum müşteri geliyor ve onlara satış yaparak dükkan kirasını ödeyebiliyoruz” diyor. Esnaf, bölgenin canlanması konusunda herhangi bir önlem alınmaması nedeniyle bölgede umutsuzluğun hakim olduğunu belirtiyor.

Güzelyurt ve Lefke’deki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin de çarşıya inmediğini, bu konuyu defalarca yetkililere aktardıkları halde sonucun değişmediğini ifade eden esnaf; gençlerin kenti terk ederek özellikle Lefkoşa’da yaşadığını söylüyor.

Ne dediler…?

Öztan Demirbilek

“Güzelyurt çarşısında dükkânım var. Güzelyurt çarşısında yıllardır işsizlik sıkıntısı yaşanıyor. Genel olarak çarşıda büyük bir durgunluk vardır. Güzelyurt çarşısından alışveriş yapan sadece güneyden gelen Rumlardır. Rumlar buralardan alışveriş yapmayı bırakırsa bizim işlerimiz tamamen duracaktır. Buraya gelen yerli halkın sayısı çok azdır. Bölgemizde bir de üniversitemiz var ve burada eğitim alan öğrencilerin çarşıya yüzde yüz artısı vardır. Türkiye’de bir deprem felaketi yaşandı ve burada yaşayan öğrenciler ve aileler memleketlerine döndü bunun da çarşıya olumsuz etkileri olmuştur. Bir kişinin bile çarşıdaki hareketi bitse hemen fark oluyor.”

Mehmet Arıtkan

“Güzelyurt çarşısında esnafım. 40 yıldır burada iş olmuyor ve her geçen gün buradaki işlerimiz daha da azalıyor. Maaşlar arttı ancak aynı şekilde piyasa da arttığı için hiçbir değişiklik olmadı. Bölgemizdeki öğrencilerin de çarşıya artısı var ancak depremden dolayı Türkiye’ye dönen aileler ve öğrenciler oldu ve bu işlerimize yansıdı. Artık burada bir ümidimiz olmasa da işlerimizi bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz.”

Hasan Önderol

“Güzelyurt çarşısında iş yoktur. İnsanlar tedirgin ve para harcamak istemiyor. Cumartesi günü bile sokaklar bomboş. Bölgede üniversitemiz var ancak burada eğitim alan öğrencilerin de buraya pek bir artıları yoktur. Yıllardır çarşının en büyük sorunu insanların buraya uğramamasıdır. Ben dükkânımı çocuğuma bıraktım ancak onun da endişeleri var çünkü bölge esnafı olarak ileriyi göremiyoruz.”

Osman Eren Binatlılı

“Güzelyurt çarşısında uzun yıllardır hareket yoktur. Buradaki esnaf dükkânını açıyor ancak siftah bile yapmadan evlerine gidiyor. Siyasilerin bu bölgeye de biraz ağırlık vermelerini istiyoruz. KKTC sadece Girne, Mağusa ve Lefkoşa’dan ibaret değil, Güzelyurt için de çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Güzelyurt’ta her geçen gün çarşı daha da boşalıyor ve kimseler buralara gelmiyor. Son zamlardan sonra çarşının işleri daha da durağanlaştı. Güneyden gelen Rumlar buralarda belli başlı esnaflardan alışveriş yapıyor. Beklentimiz piyasanın ciddi bir denetime tabi tutulması ve Güzelyurt’a siyasilerin daha fazla önem vermesidir.”

Adem Topak

“Güzelyurt’ta işler pek de iç açıcı değildir. İhmal edilmiş bir bölgeyiz ve devletten hiçbir destek göremiyoruz. Pandemi ve deprem nedeniyle çarşıyı ayakta tutan öğrenciler de artık yok ve her geçen gün çarşı daha da sessizleşiyor. Girdi maliyetleri her gün değişiyor ve buna bağlı olarak da işlerimiz düşüyor. Bu zamanda dükkân çalıştırmak çok zorlaştı. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Beklentimiz hükümetin küçük esnafa destek olmasıdır. Dükkân kirası, vergiler, yatırımlar derken çok berbat bir duruma girdik. Bankadan borç alıp borç kapatmaya çalışıyoruz. Nasıl ayakta kalacağız?”