Aday ‘Bay Kemal’

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı adayının ilanı öncesi Millet İttifakı kanadında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret etti. Bu ziyarette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisini iletti. Ardından Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Akşener, önerisini Kılıçdaroğlu'na aktardı. Daha önceden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan Akşener'in altılı masa toplantısına katılacağı duyuruldu. Saat 14.00'te başlaması planlanan altılı masa toplantısı, yoğun görüşme trafiği nedeniyle iki saatlik gecikmeyle başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonrası 6 lider açıklama yapmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi önüne gitti.

Aynı sofrada buluşturmak için…

Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözlerini hatırlattı, bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu sofra Halil İbrahim Sofrası'dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde... Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim, Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz."

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, 10:44