‘Tüm sektörler zorlanacak’

Toplu taşımacılar ve çiftçiler akaryakıt fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi.

Toplu taşımacılar maliyetlerin yükselmesi nedeniyle taşıma ücretlerinin güncellenmesini talep ederken, çiftçiler de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından yetkililerden acil önlemler alınmasını istiyor.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların toplu taşımacılık sektörünü ciddi bir krize sürüklediğini savunarak, yetkililere taşıma ücretlerini güncelleme çağrısında bulundu.

Akandere akaryakıt maliyetlerine karşı destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve sektörün sürdürülebilirliği için yapısal çözümler üretilmesini de istedi.

Akandere, yazılı açıklamasında, “Sektörün en büyük maliyet kalemi olan akaryakıt fiyatları artarken, taşıma ücretleri tam 14 aydır güncellenmedi. Bu kabul edilemez. Araçlarımıza bakım yaptıramıyor, lastik dahi alamaz hale geldik.” dedi.

Artan maliyetlerin yalnızca taşımacıları değil, doğrudan halkın güvenli ulaşım hakkını da tehdit ettiğini belirten Akandere, mevcut durumun hem hizmet kalitesini hem de yolcu güvenliğini riske attığını kaydetti.

Nizam: Bu zam, üretime ağır bir darbedir

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Genel Başkanı Mehmet Nizam da, tarımsal üretimin en yoğun dönemine girildiği bir süreçte yapılan akaryakıt zammının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, üreticilerin ağır bir yük altına itildiğini belirtti.

Nizam, yeni üretim dönemine hazırlanan çiftçilerin tarlalarını işlemeye hazırlandığı bir dönemde yapılan bu artışın, tarımsal üretime doğrudan darbe vurduğunu savundu.

Nizam, yazılı açıklamasında, “Mazot, tarımsal üretimin bel kemiğidir. Akaryakıt fiyatlarındaki her artış, doğrudan tarlaya, seraya ve sofraya yansır. Bu sadece çiftçinin değil, ülke ekonomisinin ve tüketicinin de sorunudur,” ifadelerini kullandı.

Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin belini büken maliyet artışlarına karşı somut önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Nizam, “Çiftçi üretimden koparsa, toplum gıdadan kopar,” ifadelerini kullandı.

Nizam, açıklamasında, yetkililere üreticinin sesine kulak verme ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği için acil adımlar atma çağrısında da bulundu.



Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025, 09:43