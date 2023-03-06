Alan da memnun satan da memnun

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı yüz güldürürken, bazılarının cep yaktı. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ürünün fiyatı aşağı çekildi. Yeşillikler 15, patates 10, havuç 12, kuru soğan 20,domates 20, salatalık 35, turp 15 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Meyvelerden armut ve elma kilosu 20 liradan satışa sunulurken, tezgaha iki hafta önce düşen çilek yine 100 liradan satıldı.

Pazar esnafı dün yapılan satıştan, vatandaş ise ürünlerin fiyatlarından memnun kaldı.

Ne dediler…?

Esra İkincisoy (Esnaf)

“Şu anda esnaf olarak satışlardan oldukça memnunum. Vatandaşlarımız da sattığımız ürünlerden memnun. Hayat pahalılığı olsa da insanlar ihtiyaçlarını her hafta gelip alabiliyor ve bizlerde paramızı kazanıyoruz.”

İsmail Altan(Esnaf)

“Satışlarımız iyi gidiyor. Havaların ısınmasıyla ürünlerin çoğunda fiyat indirildi. Bazı ürünler pahalı ama havanın daha da ısınmasıyla fiyatların uygun seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ekonomik açından zor bir süreçten geçiyor olsak da hem esnaf hem de halk olarak bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza inanıyorum.”

Emir Kaya (Esnaf)

“Aybaşı olduğu ve insanlar yeni maaş aldığı için bu durum satışlarımıza yansıdı.

Ay ortası satışlarımız biraz daha düşüyor. Hatta bazı vatandaşlar ürün alırken pazarlık dahi yapıyor. Ürünlerin fiyatı genel olarak uygun, havaların ısınmasıyla birlikte birçok ürünün fiyatı düştü. İlerleyen günlerde fiyatlarda daha da düşüş olacak.”

Mustafa Alyazmalı (Esnaf)

“Son iki haftadır ürünlerimizin fiyatları oldukça uygundur. Vatandaşlar pazar fiyatlarından memnun…

Ancak şu konuya değinmek isterim pazarda satılan soğan 20 TL iken marketlerde 30 ila 40 TL’ye çıkıyor. Market ve pazar fiyatları arasında uçurum var, bu konunun önüne geçilmelidir.”

Cavidan Özarmar:

“Pazar fiyatları geçen haftaya göre daha uygun geldi. Fiyatlarda düşüş var, oldukça rahat alışveriş yapabildik. Marketlerden bu şekilde alışveriş yapmamız mümkün değil özellikle marketlerde fiyat konusunda denetim şart.”

İsak Yöncü

“Bir vatandaş olarak pazardaki fiyatları beğendim, diğer haftalara göre fiyatlar düştü hal böyle olunca da rahat alışveriş yapabiliyoruz. Pahalı olduğunda istediğimizi tabi alamıyoruz ama umarım fiyatlar bu şekilde gider.”

Nevzat Akçagil

“Pazara Görneç köyünden geldim ve fiyatlar oldukça uygun. Her hafta pazardan alışveriş yapmak daha uygun oluyor. Özellikle hafta içi marketten yaptığımız alışverişe göre pazardan almak daha çok avantajlı oluyor.”

Fehmi Akyar

“Pazar fiyatları genel itibariyle iyi ancak geçtiğimiz haftalar çok yüksekti. Fiyatları kim nasıl kontrol ediyor; bazı tezgahta 13 TL olan sebze başka yerde 8 TL. Bu uçurumun denetlenmesi gerek. Serbest piyasa diyoruz ama resmen serbest atış var. Yetkililer buna önlem almalı bu devirde zaten geçinmek oldukça güç.”