Cesarete bak

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı V.C.N.’nin başı cebinde unuttuğu uyuşturuculu sigara yüzünden daha da belaya girdi. Lefkoşa Polis Karakolu’nda tutuklu bulunduğu esnada arkadaşlarından kıyafet isteyen zanlıya ceket ve kazak getirildi. Polis, getirilen kıyafetleri inceleyince ceketin cebinde uyuşturuculu sigarayı buldu. Zanlı hakkında “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçunun yanı sıra uyuşturucudan da soruşturma başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hafta sonu bir partide aldığı sigarayı cebinde unuttuğunu söyledi.

Zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa Merkez Karakolu Hücrelerinde “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan dolayı tutuklu bulunan zanlıya, arkadaşları tarafından getirilen kıyafetlerde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada, zanlıya ait ceketin sağ cebinde bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanında “Geçen hafta cumartesi bir partideydim, cebimde kalmış” şeklinde açıklamada bulunduğunu aktardı.

Polis memuru; zanlı hakkında, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçu kapsamında da ayrı bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru; meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken emareler ve laboratuvar analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.