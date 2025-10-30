Polis soruşturuyor

Suna ERDEN

Değirmenlik ağıllar bölgesinde bir şahsa ait ev ve mandıranın kurşunlanması olayıyla ilgili E.K. şüpheli vasfıyla tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alındı. Duruşmada E.K. ile mandı-ra sahibi arasında daha önceden husumet yaşandığı belirtildi. E.K.’nin olay tarihinde KKTC’de olmadığı ancak yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaparak, silahlı saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.

Polis memuru; 20 Ekim 2025 tarihinde saat 01.45 raddelerinde Değirmenlik ağıllar bölgesinde sakin İ.A.’ya ait ikametgâh ve mandıra olarak kullanılan binaya, güney cephesinden kimliği meçhul şahıslar tarafından iki el ateş edildiğini söyledi. Polis, olay yerinde iki adet 9 mm boş kovan tespit edildiğini, olay mahallinde yapılan geniş çaplı araştırmada aktif herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı E.K. ile İ.A. arasında mandıra yeri nedeniyle husumet bulunduğunun tespit edildiğini, bu nedenle zanlının suçla bağlantılı olabileceği düşünülerek tutuklan-dığını ifade etti.

Kovanlar incelenecek

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Ekim 2025 tarihinde KKTC’den ayrıldığını belirledik-lerini açıkladı.

Polis memuru; zanlının 28 Ekim 2025 tarihinde ülkeye giriş yaptığını, olay tarihinde KKTC’de bulun-mamakla birlikte, husumet nedeniyle ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaparak suçu işlemiş olabi-leceği veya işlenen suçta azmettirici konumunda bulunabileceği yönünde şüpheler üzerine tutuklandı-ğını belirtti.

Polis memuru; zanlıya ait kayıtlı bir ateşli silah bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmanın sürdüğünü, olay yerinde tespit edilen mermi kovanları üzerinde parmak izi incelemesinin devam ettiğini ve olası bulguların zanlıya ait parmak izleriyle mukayese edileceğini kaydetti. Polis, ayrıca, zanlının cep telefo-nunda suçla ilgili herhangi bir veri bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılacağı-nı ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı E.K.’nin iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025, 09:43