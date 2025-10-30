Bin 450 lira için başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı İncirli’de, çalıştığı işyerinde üretilen unlu mamulleri bir markete satarak elde ettiği bin 450 TL’yi işyerine teslim etmeyip sirkat ettiği iddiasıyla aranan M.Z.D., önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Özdesoy; zanlının 8 Haziran ile 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında İncirli’de faaliyet gösteren bir işletmede çalıştığını, bu süre zarfında üretilen unlu mamulleri Dörtyol’da bulunan bir markete satarak elde ettiği bin 450 TL parayı işyerine teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 5 Ekim 2023 tarihinde yapıldığını, ancak yapılan incelemede zanlının 16 Temmuz 2023 tarihinde ülkeyi terk ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Zanlının, 27 Ekim 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada yakalanarak tutuklandığını ifade etti.

Polis Memuru Özdesoy, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenecek hususlar bulunduğunu belirterek, zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlı M.Z.D.’nin iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

