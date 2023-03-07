Pos cihazı zorunlu olmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılmasıyla kayıt dışılığın önüne geçileceğini; kart kullanımının azalmasının esas nedenin TL kullanımı ve "kötü" ekonomi yönetimi olduğunu belirtti.

Özkunt yazılı açıklamasında, dün basında yer alan “Vatandaş kredi kartına esir oldu” başlıklı manşet haberle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özkunt, haberdeki “insanların geçim derdindeki çaresizliğine vurgu yapılarak, bankacılık sektöründe oluşan kredi kartı borçlarının artmasının da bu durumun sonucu olduğu” yönündeki görüşü eleştirdi. Nevzat Özkunt, kredi kartı borçlarının bir yılda yüzde 75 oranında artarak 1.7 milyar TL’ye yükselmesinin, reel olarak kredi kartı kullanımının daraldığı sonucunu gösterdiğini belirtti. Özkunt, ülkede enflasyon muhasebesi uygulansaydı 2022 yılı için açıklanan enflasyon oranı olan yüzde 94.51’e göre-ki gerçek enflasyon yüzde 150 civarındadır- kredi kartı kullanımının da reel olarak yüzde 26 oranında daraldığının anlaşılabileceğini kaydetti.

“Sorun; TL kullanımı ve hükümetin beceriksiz ülke yönetimi”

Özkunt, “Geçim derdinin esas göstergesi budur. İnsanlarımız alım gücünün erimesi ile zorunlu harcamaları dışında harcama yapamamakta ve sürekli yaşam kalitesinden taviz vermek zorunda bırakılmaktadır. Kredi kartı kullanımının reel olarak düşmesi bunun açık göstergesidir. Bu da tümüyle TL kullanımından ve hükümetin beceriksiz ülke yönetiminden kaynaklı bir sorundur” ifadelerini kullandı.

Kredi kartı kullanımında sıkıntı olabilecek göstergenin ödenmeyen kredi kartları olduğunu kaydeden Özkunt, sorunlu kredi kartı kullanımının da normal düzeyde olduğunun görüldüğünü ifade eden etti.

Özkunt, bu sonuçta; insanların bilinçli kredi kartı kullanımının yanında bankacılık sistemindeki kontroller ve etkin müşteri izleme yöntemlerinin de rolü olduğunu da belirtti.

“Zorunlu pos cihazı kullanımının uygulamaya geçmesi gerekiyor”

“Öte yandan bir ekonomide kayıt dışı işlemlerin minimum düzeye indirilmesi için kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir” diyen Özkunt, halen bazı iş yerlerinde pos cihazı kullanılmadığını, doktorlar ile özel ders öğretmenleri başta olmak üzere bazı iş yerlerinde yalnızca nakit ödemelerin alındığını, bunun da kayıt dışının zeminini oluşturduğunun acı bir gerçek olduğunu kaydetti.

Özkunt ayrıca; “Zorunlu pos cihazı kullanımının uygulamaya geçmesi, vergi dairesinin denetim ve kontrollerini artırması kayıt dışının vergilendirilmesi için özellikle kaynak arayışının deprem nedeniyle de yoğunlaştığı bu dönemde kaçınılmaz olmalıdır” ifadelerini kullandı.