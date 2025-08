Çarşı şenlendi

Girne Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çarşı Şenliği dün gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sonra erdi.

Coşkulu bir açılışla 30 Temmuz’da başlayan etkinlik, dün akşama kadar sürdü.

Her gün saat 17.00’de başlayıp gece 23.00’e kadar devam eden şenlikte, kurulan sahnelerde DJ performansları sokaklara ritim katarken, çocuklar için hazırlanan maskot gösterileri ve şişme oyun alanları miniklere eğlenceli anlar yaşattı.

Çarşı boyunca kurulan stantlarda hem birbirinden farklı lezzetler sunuldu hem de indirimli ürünler alışverişi daha keyifli hale getirdi. Rengarenk dekorlarla süslenen Girne sokakları, her yaştan ziyaretçinin akınına uğradı.

Girne Belediyesi, gelenekselleşen şenliğin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek, halkın yoğun ilgisinden memnun olduklarını açıkladı.