Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gürz Operasyonu” kapsamında, 2 adet 9 mm çapında tabanca, bu silahlara ait iki adet şarjör ve toplam 389 adet canlı mermi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde biri taksici, 2’si turist 3 kişi tutuklandı.

Zanlılar Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar, “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, soruşturmayı yapan polis, operasyonun detaylarını aktardı.

Saklanan tabanca teslim alınırken suçüstü

Polis; operasyonun 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda başladığını söyledi.

Polis; taksici olan Hasan Çaylı’nın, bir ağacın köküne bir adet Kaçkar marka tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisindeki 5 adet MKE 23 9P ibareli fişeği bıraktığını; Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın JR 736 plakalı araçla gelip teslim almaları üzerine suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis; suçüstü yakalanan 3 zanlının evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Silah ve mermiler mutfaktan çıktı

Polis; Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada mutfak kısmında bir adet Retay 9 mm tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında fişek ve 150 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru; zanlı Hasan Çaylı’nın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ifade eden polis, alınması gereken birçok ifade olduğunu söyledi. Polis, ele geçirilen silah ile mermilerin yönelik balistik incelemeye gönderileceğini; tüm zanlıların cep telefonlarında teknik inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Polis; olayın ciddi bir suç teşkil ettiğini, Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren bu tür vakaların son dönemde arttığını ve toplumda infial yarattığını kaydederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

