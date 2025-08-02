Suçunu itiraf etti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde bir sitede inceleme yaparken casusluk şüphesiyle yakalanan Kıbrıslı Rum 5 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmanın ucu Girne Tapu Dairesine kadar uzandı. Rumların ellerindeki dosyada bulunan KKTC vatandaşlarına ait bilgilerin Girne Tapu Dairesi personeli Necati Özsaygın tarafından sızdırıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine zanlı tutuklanan Özsaygın’ın evinde yapılan arama sonucu iki cep telefonu ve bir bilgisayar emare olarak alındı.

Zanlının ne kadar bilgi sızdırdığına dair imceleme yapılacağı belirtildi. İfadesinde suçunu kabul eden Özsaygın dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada Özsaygın’ın tapu bilgilerini soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Altan Uzunoğlu’na aktardığı belirtildi. Uzunoğlu’nun da bu bilgileri Rumlara verdiği açıklandı.

Polis detayları aktardı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, 19 Temmuz 2025 tarihinde Kalecik’te yakalanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı 5 kişinin tasarrufunda 14 KKTC vatandaşına ait tapu bilgilerini içeren evrak tespit edildiğini anımsattı.

Polis, yapılan inceleme sonucu KKTC vatandaşlarının bilgilerinin emlakçı Altan Uzunoğlu’nun Rum zanlılara verdiğinin belirlendiğini ve geçtiğimiz hafta tutuklandığını aktardı. Altan Uzunoğlu’nun tutukluluk halinin devam ettiğini kaydeden polis, yapılan soruşturmada Uzunoğlu’na tapu bilgilerini veren kişinin, Girne Tapu Dairesi personeli Necati Özsaygın olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, evinde arama yapıldığını ve incelenmek üzere 2 cep telefonu ile bir bilgisayara el konduğunu anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.