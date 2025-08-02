10 bin dolar vurdular

Lefkoşa’da yaşanan olayda Türkmenistan uyruklu Azat Jummiyev ve Alisher Jummiyev, Özbekistanlı bir kadını 8 akrabasına ön izin çıkaracaklarını söyleyerek, dolandırdı. İsminin baş harfleri N.S. olan kadından 10 bin 800 dolar alan zanlılar parayla borçlarını ödedi. Şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; ülkede işçi olarak çalışan zanlıların 2025 yılı Şubat-Nisan ayları N.S.’den sekiz akrabasını KKTC’ye işçi olarak getireceklerini ve ön izin çıkarttıracaklarını söyleyerek toplam 10 bin 800 dolar para aldıklarını belirtti.

Polis; zanlıların, herhangi bir işlem yapmadığını ifade etti. Şikayetin 19 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis, zanlılar hakkında tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi. Polis; her iki zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde İskele’de tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis; zanlıların ifadelerinde parayı ön izin işlemi için aldıklarını; ancak borçlarını ödemek için harcadıklarını beyan ettiklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların paraları nereye harcadıklarının araştırılması gerektiğini kaydeden polis, ayrıca KKTC’de bulunma amaçlarının muhaceret şubesince araştırılması gerektiğini vurguladı. Polis; zanlıların 3 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.

