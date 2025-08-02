Lefkoşa’da yaşanan olayda Türkmenistan uyruklu Azat Jummiyev ve Alisher Jummiyev, Özbekistanlı bir kadını 8 akrabasına ön izin çıkaracaklarını söyleyerek, dolandırdı. İsminin baş harfleri N.S. olan kadından 10 bin 800 dolar alan zanlılar parayla borçlarını ödedi. Şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.
Polis; ülkede işçi olarak çalışan zanlıların 2025 yılı Şubat-Nisan ayları N.S.’den sekiz akrabasını KKTC’ye işçi olarak getireceklerini ve ön izin çıkarttıracaklarını söyleyerek toplam 10 bin 800 dolar para aldıklarını belirtti.
Polis; zanlıların, herhangi bir işlem yapmadığını ifade etti. Şikayetin 19 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis, zanlılar hakkında tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi. Polis; her iki zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde İskele’de tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis; zanlıların ifadelerinde parayı ön izin işlemi için aldıklarını; ancak borçlarını ödemek için harcadıklarını beyan ettiklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların paraları nereye harcadıklarının araştırılması gerektiğini kaydeden polis, ayrıca KKTC’de bulunma amaçlarının muhaceret şubesince araştırılması gerektiğini vurguladı. Polis; zanlıların 3 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.
10 bin dolar vurdular
Türkmenistan uyruklu Azat Jummiyev ve Alisher Jummiyev kardeşler, Özbekistanlı bir kadını ön izin vaadiyle dolandırdı
Lefkoşa’da yaşanan olayda Türkmenistan uyruklu Azat Jummiyev ve Alisher Jummiyev, Özbekistanlı bir kadını 8 akrabasına ön izin çıkaracaklarını söyleyerek, dolandırdı. İsminin baş harfleri N.S. olan kadından 10 bin 800 dolar alan zanlılar parayla borçlarını ödedi. Şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.
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