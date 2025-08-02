İncelemeler sürüyor

Suna ERDEN

Haspolat’ta, bir üniversite kampüsünde bulunan öğrenci yurdunda gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklanan Nijerya uyruklu Wisdom Chimele Ekekentah ile lyanioluwa Ebinumoli Kassım yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis; zanlı Ekekentah’ın uyuşturucu tasarrufu, zanlı Kassım’ın ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis; 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında düzenlenen aramada, Ekekentah’ın odasında yapılan kontrolde çok sayıda uyuşturucu madde ve paketleme malzemesi ele geçirildiğini söyledi. Polis; masa üzerinde bin 680 TL nakit para, alüminyum folyoya sarılı 17 adet hintkeneviri türü madde, öğütücü, kesilmiş folyolar ve toplamda yaklaşık 25 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiği değerlendirilen materyallerin bulunduğunu belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Polis; zanlı Ekekentah’ın olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Polis; aynı yurtta kalan lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ise 29 Kasım 2023’ten bu yana KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. Polis; zanlının 609 gündür yasal statüsüz şekilde ülkede bulunduğunu ve bu nedenle tutuklandığını açıkladı.

Polis, Wisdom Chimele Ekekentah ile ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında alınacak ifadeler olduğunu; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini belirtti. Polis; lyanioluwa Ebinumoli Kassım hakkında yürütülen KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ise Muhaceret Dairesiyle yazışmalar yapılacağını, ihraç işlemleri başlatılacağını kaydetti. Polis; her iki zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da soruşturma amaçlı olarak 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.