Kısa sürede yakalandı

Lefkoşa’da 28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen trafik kontrolünde, sahte kimlik kullanarak polisi yanıltmaya çalışan Kağan Diken tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tu-tuklama kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; zanlının Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kullanımında bulunan TSR 954 plakalı araçla durdurulduğunu belirtti. Kağan Diken’in görevli memura isminin “Erol Başaran” olduğunu söyleyerek, başka bir kişinin kimliğine büründüğünü ifade eden polis, bu şekilde sahte resmi belge düzenlenmesini sağladığını ve sahtekarlıkla kayıt temini suçunu işlediğini aktardı.

Polis; ayrıca muhaceret kayıtlarından yapılan incelemede, zanlının 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 244 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis; zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; Kağan Diken’in 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

