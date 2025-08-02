Direniş ruhu yaşatıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Lefkoşa’da düzenlenen üç ayrı törenle kutlandı. Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 454’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 67’nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 49’uncu kuruluş yıldönümünü kapsayan anlamlı gün dolayısıyla ilk tören sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda, ardından Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirildi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, çelenk sunumu ve anıt özel defterlerinin imzalanması yer aldı. Burada konuşan GKK personeli Yüzbaşı Nusret Demircan, 1571’den günümüze uzanan mücadeleye dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının direniş geleneğini vurguladı.

Tatar: Onurlu duruşumuz sürecek

Günün ikinci töreni, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği’nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, komutanlar ve çok sayıda sivil-asker yetkili katıldı. Konuşmasında TMT’nin halkın kendi öz savunma örgütü olarak kurulduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşunun ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüyle sürdürüle-bileceğini söyledi. Dernek Başkanı Celal Bayar da TMT’yi “Kıbrıs’ın Kuvayı Milliyesi” olarak tanımladı. Tören kapsamında yapılan Mukavemet Yol Koşusu’nda dereceye girenlere de madalya verildi.

TMT’yi EOKA ile eş tutmaya çalışan yaklaşımlar sert sözlerle kınandı

Üçüncü ve son tören ise öğleden sonra TMT Anıtı’nda yapıldı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve mu-harip dernek temsilcilerinin katıldığı TMT Anıtı'ndaki tören çelenk konulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene, UBP Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şube Başkanı Tuncer Karabulut, törenden sonra okuduğu açık-lamada, Kıbrıslı Rumların adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurduğu EOKA’nın yarattığı huzursuz-luklara değinerek, Kıbrıs Türkü'nün buna karşı kurduğu TMT'nin önemini anlattı. Açıklamada, EOKA gibi bir “terör” örgütüyle, varoluş mücadelesinin dayanağı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı'nı aynı statüde görüp, idrak edenler bulunduğuna işaret edilerek, "Şuur ve zaman zaman da ahlaktan yoksun zihniyetlerin tümünü esefle kınıyoruz" denildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025, 09:53