Bu ülkenin benzeri yok

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs tarihindeki üç önemli dönüm noktasının yıl dönümü olan 1 Ağustos, resmi tatil olarak Toplumsal Direniş Bayramı şeklinde kutlanıyor. Ancak vatandaşların büyük kısmı, günün neyi simgelediğini bilmiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşların bir kısmı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) oluşumunu ya da Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethini hatırlasa da, çoğunluk bu üç olaydan sadece birini ya da ikisini biliyor. Bazıları ise 1 Ağustos’un neyin yıldönümü olduğunu hiç bilmediğini açıkça ifade etti. Vatandaşlar “1 Ağustos günü resmi tatil ancak tam olarak neden olduğunu bilemiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Şevket Songur

“1 Ağustos Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu olduğu için resmi tatil diye biliyorum ancak Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethinin yıl dönümü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlayamadım. Tüm bu önemli olayların Toplumsal Direniş Bayramı olarak adlandırıldığını da hatırlayamadım. Özellikle bu dönemde TMT’nin EOKA ile bir tutulması mevzusu gündemde ve buna da şiddetle karşıyım kabul edilemez bir şeydir.”

Zinnet Aktaş

“1 Ağustos’un Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu ve Kıbrıs tarihinden önemli üç olay olduğu pek fazla bilinmiyor. Tatil olduğunu biliyorum ancak yaklaşık 50 yıldır Kıbrıs’ta kalıyorum ancak Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu bilmiyordum.”

Sibel Menak

“1 Ağustos tarihinde TMT'nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısı ile resmi tatil olduğunu biliyorum. 1571 yılında Kıbrıs’ın Osmanlı imparatorluğu tarafından fethinin yıl dönümü olduğunu hatırlayamadım. İnternet o kadar çok kullanılıyor ki eğer meraklıysan oradan öğrenmek mümkündür. Bize zamanında okulda bunları öğretiyorlardı ancak şimdilerde insanda biraz merak varsa öğrenmesi çok kolay ancak yine de öğrenmek istemiyorlar. Ben şahsen biraz meraklı olduğum için öğreniyorum ancak aklıma gelmedi.”

Mehmet Akses

“1 Ağustos’un ülkemizde tatil olmasının nedenini bilmiyorum. Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu unuttum. 45 sene var İngiltere’de kalıyorum o nedenle hatırlamıyorum. Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğunu, TMT ve GKK’nın kuruluş yıldönümü olduğunu bilmiyordum.”

Murat Geliç

“1 Ağustos’ta Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından alınması, Mağusa’nın kuruluşu ve TMT’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü olduğu aklımdan çıkmış. Geçmiş tarihimizi unutmamamız lazım ki geleceğe daha iyi garanti işler planlayalım.”

Serdar Ekizoğlu

“1 Ağustos Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümüdür. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethi olduğunu bir anda hatırlayamadım. Tarihimizi iyi bilmek lazım. Kimsenin geçmişimizle ilgili bir merakı kalmadı. Bize da babam anlatıyor diye az çok biliyorum.”

Nidai Cabacaba

“1 Ağustos’ta TMT’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyorum ancak bütün gün sıcakta ovalarda işlediğim için başka ne var hatırlayamadım. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yıl dönümü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethinin yıl dönümü olduğunu siz söyleyince hatırladım. Artık insanlar yarını nasıl geçireceklerini düşündükleri için artık pek bu tarihi geçmişle bakmıyorlar.”

Şerife Hoca

“1 Ağustos tarihinde ne olduğunu bilmiyorum. Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu ve TMT’nin kuruluş yıldönümü, GKK’nın kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin yıl dönümü olduğunu biliyordum ancak bir an hatırlamadım, Kıbrıs tarihi ile iyi ilgilenmemiz gerekiyormuş.”