İmha edilecek

Tarım Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği haftalık gıda denetimlerinde, yerli ürünlerde bazı pestisit ihlalleri tespit edildi. Devlet laboratuvarında yapılan analizlerde, ithal ürünlerden alınan 31 numunenin tamamında limit üstü bitki koruma ürünü bulunmazken, yerli ürünlerde ise 31 numuneden 27’si temiz çıktı. Ancak 3 numunede limit üstü, bir numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Ziyamet köyü sakini Şahin Avcil, Mehmetçik köyünden Mehmet Çığ ve Biray Evlat’a ait sultani üzüm numunelerinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine, bu ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Ayrıca, Yıldırım köyü sakini Ali Tosunoğlu’na ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulunması nedeniyle ürün imha edildi. Tarım Dairesi, halkın sağlığını korumak için denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini bildirdi.

