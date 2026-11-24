Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, uzun süreli mecburi askerlik sisteminin kaldırılarak gönüllü ve profesyonel askerlik modeline geçilmesini öngören projeyi kamuoyuyla paylaştı. Proje kapsamında bedelli askerlik ücretinin 15 asgari ücret olarak belirlenmesi, gönüllü askerlik yapanlara maaş ve sosyal sigorta hakkı verilmesi, 30 ay hizmetini tamamlayanlara ise çeşitli ekonomik ve sosyal teşvikler sağlanması önerildi.

Arıklı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı projede, KKTC'nin savunma gücünü zayıflatmadan mecburi askerliği kaldırmak, askerliği ekonomik ve sosyal açıdan cazip hale getirmek ve profesyonel askerlik sistemine geçmek hedefleniyor.

Projeye göre, uzun süreli mecburi askerlik kaldırılacak ve bedelli askerlik herkese açık hale getirilecek. Bedelli askerlik ücretinin 15 asgari ücret olarak belirlenmesi ve bu kapsamda askerlik yapacak kişilerin iki aylık temel askerlik eğitimi alması öngörülüyor.

Ancak Arıklı, 15 asgari ücret tutarının bir öneri olduğunu, kesin miktarın personel ihtiyacı ve maliyet analizleri sonucunda belirleneceğini kaydetti.

Gönüllü askerlik yapanlara maaş ve sigorta hakkı

Gönüllü askerlik modelinde, 15 ay askerlik yapmayı tercih edenlere bir asgari ücret tutarında maaş ödenmesi ve sosyal sigorta primlerinin ilk günden itibaren yatırılması önerildi.

İlk 15 aylık dönemin ardından askerlik hizmetine 15 ay daha devam etmek isteyenlere iki asgari ücret tutarında maaş verilmesi planlanıyor. Bu dönemde askerlere hafta içi bir gece ve 15 günde bir hafta sonu evci izni verilmesi de proje kapsamında yer alıyor.

Toplam 30 aylık gönüllü askerlik hizmetini tamamlayanlara ise daha uzun süreli sözleşmeli askerlik yapma imkânı sağlanması öngörülüyor.

Projede, 30 ay gönüllü askerlik yapanlara ekonomik ve sosyal teşvikler sağlanması da yer aldı. Bu kapsamda söz konusu kişilere bir araç ve bir konut alımında vergi muafiyeti tanınması, ayrıca İlk Evim ve sosyal konut projelerinde öncelik hakkı verilmesi önerildi.

Kadınlara da gönüllülük esasına göre iki aylık temel askerlik eğitimi verilmesi planlanırken, kadınların ekonomik ve sosyal teşviklerden yararlanma koşullarının ayrıca düzenleneceği belirtildi.