Cep telefonları mercek altında

Belçika kimlik kartını başkasına vererek, ülkeye giriş-çıkış yapmasını sağlayan ve Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmak isterken tutuklanan S.I.I. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının bağlantılarının tespiti için 2 adet cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderileceği belirtildi.

Polis; 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak için gelen zanlı S.I.I.’nin işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, 23 Mayıs 2026 tarihinde Belçika kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis; yapılan incelemede aynı kimlik kartı ile 27 Mayıs 2026 tarihinde yine Ercan Havalimanı’ndan çıkış işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının ileri soruşturma amacıyla Demirhan Polis Karakolu’na celp edildiğini kaydeden polis, zanlının kimlik kartını “James” lakaplı, adını ve soyadını bilmediği bir şahsa vererek Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından çantasında yapılan aramada takma saç ile bir adet fotoğraf bulunduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, kimlik kartıyla işlem yapan şahsın çantada bulunan fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının bağlantılarının tespiti için 2 adet cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderileceğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

