Cezaevine gönderildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’deki evinde yapılan aramada 42 gram hintkeneviri türü, 500 miligram kokain, bir adet hap ve hassas terazi bulunan Nijeryalı O.C.N. (E-37) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu satarak, kazanç elde ettiğini itiraf eden zanlının ülkede kaçak yaşadığı anlaşıldı. Zanlı cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru;

3 Mayıs 2026 tarihinde, Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 500 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, bir adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının beyanında 2026 yılı mart ayından itibaren uyuşturucu madde temin ettiğini, bu maddeleri Lefkoşa ve Gönyeli’de çeşitli noktalara bırakarak satışını gerçekleştirdiğini ve bu yolla maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak 25 Ocak 2026’dan beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

