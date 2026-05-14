Tümü evinde bulundu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten ürün çaldığı gerekçesiyle tutuklanan İ.B. mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, 3 ayrı seferde marketten toplam 36 bin TL değerinde gıda ve çeşitli ürünleri ödeme yapmadan alarak, çaldığı belirtildi. Zanlının evinde yapılan aramada çalınan tüm ürünlerin bulunduğu açıklandı.

Polis memuru; zanlının 6, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten toplam değeri 36 bin TL olan gıda ve çeşitli ürünleri kasadan ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığını söyledi.

Polis memuru, olayın 12 Mayıs tarihinde bildirildiğini, yapılan şikâyetin ardından zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında markete ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada marketten çalındığı tespit edilen ürünlerin bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Yargıç ayrıca zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

