Kaynağı sorgulanıyor

Rum Gümrük yetkilileri, Metehan Sınır Kapısı yol kontrol noktasında bir araçta 208 bin Euro’yu aşan miktarda nakit para ele geçirdi.

Gümrük Müdürlüğü görevlilerince dün, 49 yaşındaki Kıbrıslı Türk kadın ve 50 yaşındaki eşinin yolcu olarak bulunduğu aracı durdurularak arama yaptı. Araçta yapılan incelemede, çeşitli para birimlerine ait çok sayıda banknotun bulunduğu 50 ayrı zarf tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu zarflarda euro, İngiliz sterlini, ABD doları ve Türk lirası cinsinden paralar bulunduğunu, toplam değerin 208 bin Euro’yu aştığını bildirdi.

Ele geçirilen meblağın dökümü ise şöyle açıklandı: 169.950 Euro, 20.300 ABD doları, 11.275 İngiliz sterlini ve 435.605 Türk lirası.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan kişiler polis tarafından sorgulandı. Paranın kaynağı ve kullanım amacı hakkında bazı açıklamalar yapıldığı ancak bu ifadelerin yetkililerce yeterli bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle tüm nakit paraya, kaynağının detaylı şekilde araştırılması amacıyla el konuldu.

Soruşturmanın Gümrük İdaresi Soruşturma Birimi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

