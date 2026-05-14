Kiraz alamadılar

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba pazarının en pahalı ürünü kilosu 950 lirayla kiraz oldu. Kirazı 900 lirayla asma yaprağı izledi. Zerdali 400 liradan alıcı beklerken, üzüm 250, çilek ise 200 liradan satıldı. Domates 120, patates ve patlıcan ise 50 liradan tezgaha konuldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında alışverişlerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını belirtirken, pazarda genel olarak meyve fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. Vatandaşlar, en çok enflasyon, ekonomik düzensizlik ve geçim sıkıntısından şikâyet ederken, fiyatların düşürülmesi yönünde çözüm çağrısında bulundu.

Ne dediler…?

Rifat Bilal

“Pazar yerinden portakal ve kuru börülce aldım. Fiyatlar normal gibi görünüyor. Pazara geldiğimiz zaman alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Ben bugün pazardan hellim alamadın çünkü kilosu 800 TL’den satılıyor. Londra’da yaşıyorum ve Kıbrıs’ın Londra’dan daha pahalı olduğunu söyleyebilirim.”

Ramadan Bilal

“Canımızın çektiğini az da olsa alıyoruz. Burası çok pahalı ve Londra’daki fiyatları geçti.”

Hüseyin Yayıcı

“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. Kontrol edilemez enflasyon var ve halk bunun altında eziliyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kirazdır. Fiyatı yüksek diye alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Hayat çok zorlaştı.”

Cemal İnce

“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek, istediğimiz gibi ürün alamıyoruz. Şeftali pahalı olduğu için alamadık.”

Süleyman Yalçın

“Armut almak istedim 170 lira olduğu için vazgeçtim. Daha pahalı olan ürünlerin yanına dahi yanaşmadım. Yeşillikler bile 100 liradan satılıyor. Fiyatı yüksek olsa da mecburen alacağız. Gönlümüzün geçeceği kadar alıp tüketeceğiz.”

Şule Eker

“Pazar yerinden evimizin ihtiyacı olan meyve ve sebze almaya geldik. Ancak fiyatlar çok yüksek. Beklentimiz fiyatların düşmesi için önlem alınmasıdır.”

Mehmet Erkol

“Pazar yerinde dolaştım dolaştım biraz çilek alabildim. Fiyatlar marketlere göre çok yüksek. Portakal burada 80 lira, markette 68 lira, burada limon 80 lira markette 68 lira. Biri bize bu durumu anlatsın. Marketler şu anda pazarlardan daha ucuz. Limon memleketinde pahalı limon, çilek memleketinde pahalı çilek ve patates memleketinde pahalı patates alıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 950 TL

Asma yaprağı: 900 TL

Zerdali: 400 TL

Can erik: 300 TL

Mantar: 300 TL

Nektarin: 250 TL

Üzüm: 250 TL

Taze fasulye: 250 TL

Şeftali: 250 TL

Çilek: 200 TL

Kivi 180 TL

Fasulye: 150 TL

Armut: 150 TL

Acı biber: 150 TL

Domates: 120 TL

Yenidünya: 120 TL

Dolmalık biber: 100 TL

Elma: 100 TL

Karpuz: 100 TL

Limon: 100 TL

Çiçek lahanası: 80 TL (Kilosu)

Çarli biber: 80 TL

Avokado: 85 TL (Tanesi)

Muz: 80 TL

Kabak: 80 TL

Pancar: 60 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 60 TL

Patates: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Portakal: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Soğan 40 TL

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026, 09:57