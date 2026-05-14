Kiraz alamadılar

Ömer KADİROĞLU
Girne’de kurulan Çarşamba pazarının en pahalı ürünü kilosu 950 lirayla kiraz oldu. Kirazı 900 lirayla asma yaprağı izledi. Zerdali 400 liradan alıcı beklerken, üzüm 250, çilek ise 200 liradan satıldı. Domates 120, patates ve patlıcan ise 50 liradan tezgaha konuldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında alışverişlerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını belirtirken, pazarda genel olarak meyve fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. Vatandaşlar, en çok enflasyon, ekonomik düzensizlik ve geçim sıkıntısından şikâyet ederken, fiyatların düşürülmesi yönünde çözüm çağrısında bulundu.
Ne dediler…?
Rifat Bilal
“Pazar yerinden portakal ve kuru börülce aldım. Fiyatlar normal gibi görünüyor. Pazara geldiğimiz zaman alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Ben bugün pazardan hellim alamadın çünkü kilosu 800 TL’den satılıyor. Londra’da yaşıyorum ve Kıbrıs’ın Londra’dan daha pahalı olduğunu söyleyebilirim.”
Ramadan Bilal
“Canımızın çektiğini az da olsa alıyoruz. Burası çok pahalı ve Londra’daki fiyatları geçti.”
Hüseyin Yayıcı
“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. Kontrol edilemez enflasyon var ve halk bunun altında eziliyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kirazdır. Fiyatı yüksek diye alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Hayat çok zorlaştı.”
Cemal İnce
“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek, istediğimiz gibi ürün alamıyoruz. Şeftali pahalı olduğu için alamadık.”
Süleyman Yalçın
“Armut almak istedim 170 lira olduğu için vazgeçtim. Daha pahalı olan ürünlerin yanına dahi yanaşmadım. Yeşillikler bile 100 liradan satılıyor. Fiyatı yüksek olsa da mecburen alacağız. Gönlümüzün geçeceği kadar alıp tüketeceğiz.”
Şule Eker
“Pazar yerinden evimizin ihtiyacı olan meyve ve sebze almaya geldik. Ancak fiyatlar çok yüksek. Beklentimiz fiyatların düşmesi için önlem alınmasıdır.”
Mehmet Erkol
“Pazar yerinde dolaştım dolaştım biraz çilek alabildim. Fiyatlar marketlere göre çok yüksek. Portakal burada 80 lira, markette 68 lira, burada limon 80 lira markette 68 lira. Biri bize bu durumu anlatsın. Marketler şu anda pazarlardan daha ucuz. Limon memleketinde pahalı limon, çilek memleketinde pahalı çilek ve patates memleketinde pahalı patates alıyoruz.”
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 950 TL
Asma yaprağı: 900 TL
Zerdali: 400 TL
Can erik: 300 TL
Mantar: 300 TL
Nektarin: 250 TL
Üzüm: 250 TL
Taze fasulye: 250 TL
Şeftali: 250 TL
Çilek: 200 TL
Kivi 180 TL
Fasulye: 150 TL
Armut: 150 TL
Acı biber: 150 TL
Domates: 120 TL
Yenidünya: 120 TL
Dolmalık biber: 100 TL
Elma: 100 TL
Karpuz: 100 TL
Limon: 100 TL
Çiçek lahanası: 80 TL (Kilosu)
Çarli biber: 80 TL
Avokado: 85 TL (Tanesi)
Muz: 80 TL
Kabak: 80 TL
Pancar: 60 TL
Havuç: 60 TL
Salatalık: 60 TL
Patates: 50 TL
Patlıcan: 50 TL
Portakal: 50 TL
Mandalina: 50 TL
Soğan 40 TLGüncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026, 09:57
Avrupa’nın An Pahalı En kirli Gıda ürünleri En sağlıksız Yönetilemeyen KKTC’ye HOŞ GELDİNİZ !